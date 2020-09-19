Минск, , 16:08 — REGNUM Начальник управления информации и цифровой дипломатии, пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал информацию о возможном участии бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской в мероприятиях, связанных с проведением заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе, сообщает 19 сентября БелТА.

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Анатолий Глаз заявил, что если это произойдет, то «совершенно очевидно», что это «наглое и неприкрытое вмешательство» во внутренние дела страны и полное неуважение к гражданам Белоруссии.

«Зачем вообще проводить выборы, если можно просто назначить извне некоего удобного во всех отношениях субъекта и делать вид, что выстраиваешь с ним отношения? После таких шагов уже, по-моему, никому не нужно будет доказывать, что реализуется курс на подрыв суверенитета Беларуси», — заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Глаз также подчеркнул, что принципиальная позиция Белоруссии по данному вопросу доведена до представителя Европейского союза в Минске, а также до соответствующих лиц в Брюсселе.

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Напомним, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в удаленном формате выступила в Совете ООН по правам человека в Женеве, призвав Организацию Объединенных Наций направить в республику международную миссию для того, чтоб задокументировать «насилие» со стороны «правящего режима» Белоруссии.

Отметим, с 9 августа в Белоруссии проходят протесты несогласных с результатами президентских выборов в республике. Участники акций протеста считают, что по итогам выборов победила Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко. Самые массовые митинги оппозиционно настроенных граждан Белоруссии проходят в республике по воскресеньям. Самые многочисленные акции протеста отмечены в Минске. Протесты координируются преимущественно двумя telegram-каналами, авторы которых находятся в Польше.