Ереван, , 15:52 — REGNUM В пятницу, 18 сентября, в одном из филиалов Центральной библиотеки имени Аветика Исаакяна в столице Армении состоялось открытие первого в Армении «Русского центра», сообщает пресс-служба посольства России в Армении.

Центр был основан по инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване при поддержке посольства России в Армении.

В торжественном мероприятии по случаю открытия центра приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Армении Сергей Копыркин, директор Центральной библиотеки имени Аветика Исаакяна Асмик Карапетян, начальник управления по внешним связям мэрии Еревана Давид Геворгян, директор «Дома Москвы» Ваграм Карапетян.

В своем приветственном слове дипломатический представитель России выразил надежду, что данная инициатива будет продолжена в других городах и областях республики. Копыркин отметил важность открытия центра для ознакомления граждан (прежде всего молодежи) с развитием культуры, духовной и общественной жизни двух стран. Это, по мнению дипломата, будет способствовать укреплению отношений между государствами. По словам российского дипломата, отношения между Россией и Арменией очень прочны и их корни глубоки, но нельзя воспринимать это как данность.

«Мы должны совместно постоянно работать над тем, чтобы эти отношения развивались, адаптировались к новым реалиям как в наших странах, так и во всем мире», — цитирует Копыркина издание Sputnik.

Отмечается, что в центре собрано около полутора тысяч книг на русском языке, которые будут доступны сорока тысячам читателей библиотеки. В центре также будут организованы бесплатные курсы по изучению русского языка.