Москва, , 15:17 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вспомнил о том, как он лично присутствовал в 2001 году на первом испытательном пуске боевого блока «Авангард» с космодрома «Плесецк». Об этом глава государства рассказал в ходе встречи в режиме видеоконференции c почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым.

По словам главы государства, он лично в 2001 году находился на космодроме «Плесецк» и осуществлял контроль за запуском первого экспериментального планирующего блока, который впоследствии получил название «Авангард».

"Помню, как еще в июне 2001 года, будучи в Плесецке, осуществлял контроль за пуском первого экспериментального планирующего блока. И этот пуск был успешен», — рассказал глава государства.

Также Путин отметил, что после того как США приняли решение выйти в одностороннем порядке из договора по ПРО, в 2004 году российское руководство приняло решение начать масштабные работы по реализации идей Ефремова. Завершающий пуск был осуществлен в 2018 году. А уже в декабре 2019 года первый полк ракет стратегического назначения, оснащенный системами «Авангард», уже поставлен на боевое дежурство.