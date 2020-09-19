Москва, , 15:12 — REGNUM Труд отечественных оружейников можно сравнить с подвигом, который Россия всегда будет ценить. Об этом 19 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым.

По словам президента России, многие поколения — сотни тысяч людей в стране в течение ряда лет посвящают себя, свои силы и жизнь на дело создания новых, уникальных видов оружия, которые способны защитить нашу страну от любых внешних посягательств.

«И мы всегда будем ценить их труд, сравнимый — без всякого преувеличения — с подвигом», — заявил Путин.

Напомним, день оружейника — это профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, который каждый год отмечается 19 сентября, начиная с 2012 года.