Тула, , 15:03 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, в Туле состоялась торжественная церемония открытия первого в России мемориала энергетикам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла. Мемориальный комплекс был возведен в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Проект архитектурного решения выбрали работники российского электросетевого комплекса — всего в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек. Строительство заняло менее года.

В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны ПАО «Россети»

Комплекс занимает площадь около 1 гектара и состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея мемориала ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,88 м — 1488 дней длилась Великая Отечественная война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, зажжённый от пламени, доставленного из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата.

В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны ПАО «Россети»

Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 героев-энергетиков.

В торжественной церемонии открытия мемориала участвовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны ПАО «Россети»

Как отметил глава «Россетей», «в военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю людей, оставшихся на своих местах, выпали не менее сложные испытания. Это первый в России масштабный мемориал, посвященный подвигам всех энергетиков — фронтовиков и тружеников тыла. Символично, что он находится в Туле. Ведь электроснабжение оружейной столицы сохранялось даже в дни тяжелых боев».