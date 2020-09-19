В Туле открыт первый в России мемориал энергетикам – героям войны

Тула, 19 сентября 2020, 15:03 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, в Туле состоялась торжественная церемония открытия первого в России мемориала энергетикам, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны и обеспечивших электроснабжение тыла. Мемориальный комплекс был возведен в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы по инициативе генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Проект архитектурного решения выбрали работники российского электросетевого комплекса — всего в онлайн-голосовании приняли участие 16 467 человек. Строительство заняло менее года.
Комплекс занимает площадь около 1 гектара и состоит из пяти площадок, посвященных каждому году войны. Центральная аллея мемориала ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной линии электропередачи. Его высота составляет 14,88 м — 1488 дней длилась Великая Отечественная война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, зажжённый от пламени, доставленного из Москвы, с Могилы Неизвестного Солдата.
Монумент увенчан изображением Ордена Победы — высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от него расположены тематические сюжетные барельефы и гранитные стелы с именами 72 героев-энергетиков.
В торжественной церемонии открытия мемориала участвовали заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.