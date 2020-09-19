Москва, , 14:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России пришлось создавать гиперзвуковое оружие после того, как Соединенные Штаты Америки вышли из договора по ПРО. Об этом российский лидер заявил сегодня, 19 сентября, в ходе встречи с почетным генеральным директором, почетным генеральным конструктором ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Гербертом Ефремовым в режиме видеоконференции.

Путин напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО. Это и вынудило Россию приступить к разработке гиперзвукового оружия.

«Мы должны были создать это оружие в ответ на развертывание США системы стратегической ПРО, которая в перспективе была бы способна фактически нейтрализовать, обнулить весь наш ядерный потенциал», — пояснил президент России.

Российский лидер подчеркнул, что именно благодаря Ефремову и его коллегам этого не произошло.