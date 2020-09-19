Тегеран, 19 сентября 2020, 13:58 — REGNUM 18 сентября атташе по политическим вопросам постоянного представительства Ирана в Женеве Наби Азади предупредил мировое сообщество о том, что власти США ставят под угрозу международный мир и безопасность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
Наби Азади сделал эти замечания на пленарном заседании конференции по разоружению в ответ на обвинительные высказывания представителя Вашингтона Роберта Вуда в отношении Ирана.
Американский дипломат обвинил Иран в поддержке терроризма и заявил, что Вашингтон стремится продлить эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, несмотря на его истечение в октябре в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.
Ссылаясь на заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента Дональда Трампа о создании американскими властями таких организаций, как Аль-Каиды и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена на территории РФ), иранский дипломат отметил:
«Соединенные Штаты являются главным сторонником государственного терроризма».
Азади также подчеркнул:
«Односторонние подходы США к международным институтам и их усилия по уничтожению многосторонних механизмов ведут к дискредитации Организации Объединенных Наций».