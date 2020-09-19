Тегеран, , 13:58 — REGNUM 18 сентября атташе по политическим вопросам постоянного представительства Ирана в Женеве Наби Азади предупредил мировое сообщество о том, что власти США ставят под угрозу международный мир и безопасность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Наби Азади сделал эти замечания на пленарном заседании конференции по разоружению в ответ на обвинительные высказывания представителя Вашингтона Роберта Вуда в отношении Ирана.

Американский дипломат обвинил Иран в поддержке терроризма и заявил, что Вашингтон стремится продлить эмбарго ООН на поставки оружия Тегерану, несмотря на его истечение в октябре в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

Ссылаясь на заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента Дональда Трампа о создании американскими властями таких организаций, как Аль-Каиды и ИГИЛ (организации, деятельность которых запрещена на территории РФ), иранский дипломат отметил:

«Соединенные Штаты являются главным сторонником государственного терроризма».

Азади также подчеркнул:

«Односторонние подходы США к международным институтам и их усилия по уничтожению многосторонних механизмов ведут к дискредитации Организации Объединенных Наций».