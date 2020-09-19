Сараево, , 13:56 — REGNUM 19 сентября в посольстве Турции приняли решение открыть офис Генерального консульства в Баня-Луке, столице Республики Сербской. В турецком посольстве заявили, что уже окончена процедура выборов первого генерального консула. В президиуме Боснии и Герцеговины, в свою очередь, уже рассмотрели данную инициативу и одобрили открытие учреждения. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

В посольстве Турции также добавили, что генеральный консул официально уже начал свою миссию в Боснии и Герцеговине 15 сентября. Теперь генеральное консульство Турции приступило к выбору здания консульства. Напомним, что Турция уже имеет своё генеральное консульство в Мостаре.

«Открытие генерального консульства Турции в Баня-Луке — очень важный и благотворный шаг для установления тесных отношений с местными властями, укрепления сотрудничества, мониторинга рабочих мест и торговых возможностей региона для инвестиций», — подчеркнули в посольстве Турции.