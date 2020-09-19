Киев, , 13:12 — REGNUM Проведение выборов на территории республик Донбасса возможно лишь после «полной деоккупации», заявил 18 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы понимаем, что сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории действительно возможно, логично только после полной деоккупации, и тогда там будет сделано действительно всё, чтобы вопросы безопасности были решены», — заявил он.

Глава офиса президента Украины вместе с тем отметил, что постановление о проведении местных выборов усложняет ведение переговоров по Донбассу.

«Сегодня [постановление является — ИА REGNUM] причиной, с которой мы боремся и которая ставится как условие продолжения диалога», — отметил Ермак.

Ермак также заявил, что в урегулировании ситуации в Донбассе большую роль играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава администрации Владимира Зеленского отметил, что ОБСЕ при признании выборов легитимными, состоявшимися в соответствии с нормами международного права, руководствуется многими нормами, прежде всего, нормами Копенгагенской конвенции.

«Поэтому этот вопрос… должен быть определен, и только после этого там могут быть проведены выборы», — подчеркнул Ермак.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет сомнений в том, что войну в Донбассе завершит Владимир Зеленский до конца своей каденции.

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