Киев, 19 сентября 2020, 13:12 — REGNUM Проведение выборов на территории республик Донбасса возможно лишь после «полной деоккупации», заявил 18 сентября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».
Глава офиса президента Украины вместе с тем отметил, что постановление о проведении местных выборов усложняет ведение переговоров по Донбассу.
Ермак также заявил, что в урегулировании ситуации в Донбассе большую роль играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Глава администрации Владимира Зеленского отметил, что ОБСЕ при признании выборов легитимными, состоявшимися в соответствии с нормами международного права, руководствуется многими нормами, прежде всего, нормами Копенгагенской конвенции.
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Как сообщало ИА REGNUM, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что у него нет сомнений в том, что войну в Донбассе завершит Владимир Зеленский до конца своей каденции.
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