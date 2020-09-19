Киев, , 12:09 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и заместитель главы кабинета министров, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провели переговоры в режиме видеосвязи, сообщает 18 сентября пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

В ходе переговоров собеседники отметили необходимость развивать взаимодействие между странами, искать новые отрасли взаимовыгодного сотрудничества, в частности, в сфере IT.

Главы внешнеполитических ведомств Украины и Туркмении договорились как можно скорее провести заседание Общей межправительственной комиссии двух государств по вопросам экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также собеседники обсудили вопросы, связанные с возобновлением регулярного авиасообщения между странами, а также — взаимодействия морских администраций. Была также отмечена важность развития альтернативных транспортных коридоров.

Главы внешнеполитических ведомств в ходе переговоров отметили важность дальнейшего поощрения туркменских студентов к обучению на Украине, развития медицинского туризма и оздоровления на Украине, необходимость активизировать взаимодействие в сфере культуры.

Министрами также была подписана программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами государств на текущий и следующий годы.

Отмечается, что в ходе переговоров глава МИД Туркмении пригласил своего украинского коллегу посетить столицу Туркмении. Дмитрий Кулеба принял приглашение и также предложил в рамках визита провести встречу украинских и туркменских компаний.