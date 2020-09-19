Ашхабад, , 11:41 — REGNUM В столице Туркмении 19 сентября в выставочном центре Торгово-промышленной палаты открылась выставка экономических достижений республики, сообщает Turkmenportal.

Выставка посвящена 29-й годовщине независимости страны, на ней представлены семьдесят экспозиционных стендов государственных и частных предприятий.

Продовольственная сфера представлена продукцией туркменских частных компаний ХО Ter miwele», ХО Parasatly, ИП Kümüş suw и иных предприятий.

В качестве производителей строительных материалов, кабеля и красителей представлены предприятия Demir Ölçeg, Türkmen Ýyldyzy, Maksatly gerçek, Bäş daş, Jeýhun kabel и другие компании.

В качестве компаний, предоставляющих услуги в сфере энергетики и электрификации, представлены турецкая компания Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. и японская — Sumitomo Corporation.

В качестве компании, занимающейся сферой IT-технологий, представлена ХО Türkmen Innowasiýa.

Планируется, что выставка будет работать 19 и 20 сентября.

Напомним, в прошлом году аналогичная выставка была открыта 23 сентября.

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