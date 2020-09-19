Загреб, , 12:44 — REGNUM 18 сентября американское рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало отчёт по кредитному рейтингу Хорватии, присвоив ей код BBB-/A-3, что означает наличие стабильных перспектив развития экономики через применение финансовых и денежных мер, которые должны смягчить последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Однако, согласно данному отчёту, хорватская экономика сократится на 8% в этом году, что на 1% меньше майского показателя, предсказанного данным агенством в мае 2020 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list 19 сентября.

Согласно отчёту, пандемия коронавируса в Хорватии в первую очередь нанесла урон сектору туризма и гостиничному бизнесу. По предварительной информации, снижение доходов от туризма может составить 70%.

«Несмотря на постоянно усиливающееся давление на наиболее значимые для Хорватии сектора экономики, имеется несколько факторов, которые смогли бы замедлить снижение основных кредитных показателей в стране», — считают в агентстве. Этими факторами, по оценкам агентства, должны стать фискальная и кредитно-денежная политика, крупные валютные резервы страны, а также кредиты Европейского центрального банка.