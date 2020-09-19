Дамаск, , 10:16 — REGNUM Во время патрулирования провинции Хасека в Сирийской Арабской Республике к колонне российской военной полиции попытались приблизиться два американских ударных вертолета Apache, тем самым нарушив достигнутые договоренности. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает портал RusVesna.

В ответ на эти недружественные действия сопровождавшие российский патруль вертолеты Ми-35 и Ми-8 взяли курс на перехват американских вертолетов. Американцы, завидев российские вертолеты, спешно ретировались, отлетев на значительное расстояние.

Напомним, что подобные инциденты нередки в Сирии, где по приглашению законного правительства этой страны находятся российские военные, а также присутствуют американские интервенты.

Однако в последнее время американские военные несколько присмирели, после того как произошел инцидент с тараном американского MRAP MaxxPro российским БТР — тогда четверо американских военнослужащих получили сотрясение мозга.