Киев, , 09:42 — REGNUM На Украине надо принять специальный закон, который бы запретил пропаганду войны, заявил заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию, первый премьер страны Витольд Фокин.

Свое высказывание Фокин сделал 18 сентября в эфире Украинского радио.

«Украинское общество сейчас расколото на две части: одни хотят мира, другие хотят затормозить движение к миру. Поэтому первое, что надо сделать ‑ и даже раньше, чем разведение войск — надо принять закон, который бы запретил пропаганду войны, который бы запрещал разжигание вражды», — сказал политик.

Фокин в этом интервью вновь повторил свое мнение, что нельзя рассчитывать на мир в Донбассе даже в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию. При этом он подчеркнул, что не призывает таким образом «простить преступления тем, кто их совершал». Также он добавил, что «общая амнистия» — это его личная позиция, а не государства или делегации.

Также отметим, что вечером 18 сентября у главы офиса президента Зеленского Андрея Ермака, который выступал в эфире украинского телевидения, спросили, как он относится к заявлениям Фокина.

«Безусловно, есть мнение личное господина Фокина, с которым я лично во многом не согласен. И есть позиция украинской стороны (по урегулированию конфликта в Донбассе) — она открыта, она известна, и она абсолютно соответствует тем принципам, которые сегодня исповедуются всеми представителями», — заявил Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа Фокин заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов серьезно помогут в деле урегулирования конфликта. Заявление Фокина было крайне резко встречено представителями «партии войны».