Кишинёв, , 09:37 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации в качестве кандидата в президенты лидеру партии Pro Moldova Андриану Канду. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ЦИК.

По информации молдавского издания NewsMaker, Центральная избирательная комиссия признала действительными 18 000 из 25 000 подписей, предоставленных в поддержку кандидата Андриана Канду. Таким образом претендент на пост президента Молдавии не набрал необходимое минимальное количество подписей в некоторых районах республики.

Лидер политической силы Pro Moldova назвал решение ЦИК политическим, а также заявил о намерении обжаловать его. Андриан Канду считает, что с момента отказа ему в регистрации в качестве кандидата в президенты, выборы президента в Молдавии являются «сфальсифицированными».

Напомним, выборы президента Молдавии запланированы на 1 ноября.