Киев, , 09:00 — REGNUM Белорусские власти умышленно создали условия для того, чтобы паломники-хасиды оказались у украинской границы.

Сотрудники погранслужбы Украины возле пропускного пункта Новая Умань Dpsu.gov.ru

Об этом заявил вечером 18 сентября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире «Радио Свобода».

По словам украинского дипломата, Киеву «достаточно обидно», что белорусская власть повела себя в этом вопросе именно таким образом.

«Они специально, умышленно, оформляли указанных граждан на въезд в аэропорту Минска, вопреки своим же нормативным правилам… Соответственно, режим Лукашенко умышленно своими действиями способствовал въезду на территорию Беларуси большого количества паломников и их транзиту до границы с Украиной», — уточнил Енин.

Представитель МИД не стал уточнять, получит ли эта тема продолжение в дипломатической плоскости после того, как хасиды полностью покинули пункт пропуска на Украину.

ИА REGNUM напоминает, что из-за запрета на въезд иностранцев на Украину хасиды-паломники на смогли попасть в город Умань на традиционное празднование Рош ха-шана.

14 сентября более тысячи паломников (по другим оценкам несколько тысяч) собрались на границе Украины и Белоруссии, заявив, что по их информации, с этого направления их пропустят в Умань. Украинские власти, в свою очередь, резко усилили охрану границы.

16 сентября был пиковый момент конфликта, когда Киев и Минск начали выяснять отношения из-за этого вопроса, поскольку власти Белоруссии считают, что Украина должна пропустить паломников.

18 сентября хасиды покинули границу, как акцентировали украинские СМИ, оставив после себя горы мусора.

Депутаты Рады Олег Волошин считает, что Александр Лукашенко специально устроил Украине «вторжение хасидов» как «асимметричный ответ на потуги доморощенных борцов за «демократизацию Беларуси» (имеется в виду заявление Верховной рады от 15 сентября, в котором парламент Украины объявляет президентские выборы в РБ «нечестными»).