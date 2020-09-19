Киев, , 08:48 — REGNUM На Украине обсуждают секретаря Совнацбеза страны Алексея Данилова об активизации накануне местных выборов отдельных религиозных структур как «инструментов антиукраинской деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 сентября.

Напомним, что Данилов выступил против проведения различных «конференций, круглых столов, международных форумов, крестных ходов», напомнив организаторам соответствующих мероприятий об уголовной ответственности за «антигосударственную деятельность».

В свою очередь, партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ, вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) в официальном заявлении отмечает, что преступные попытки окружения президента Украины Владимира Зеленского развернуть кампанию травли единственной канонической православной церкви — это «позор для Украины, а также очередное свидетельство возвращения к антинародной и антиконституционной политике режима экс-президента Петра Порошенко».

«Оскорбительный, циничный и угрожающий тон чиновника, а также приводимая им аргументация не оставляют сомнений, что объектом гонений вновь избрана Украинская православная церковь — единственная каноническая православная церковь в Украине. Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих», — заявляют в ОПЗЖ.

В партии преступные попытки окружения Зеленского развернуть кампанию травли единственной канонической православной церкви считают позором для украинского государства, а также свидетельством возвращения к антинародной и антиконституционной политике режима Порошенко.

«Заявляем, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступит за сохранение конституционных религиозных свобод украинских граждан и встанет на защиту единственной канонической православной церкви в Украине», — отметили в партии Медведчука.

В связи с вышесказанным, в ОПЗЖ потребовали немедленной отставки секретаря СНБО Алексея Данилова — за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, а также за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта.

«Если отставки Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию президента Украины Зеленского и он несет за это полную ответственность», — резюмировали в оппозиционной политической силе.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленскийназначил Данилова секретарем Совнацбеза в октябре прошлого года. Данилов — уроженец Луганской области, ранее занимал посты мэра Луганска (1994−1997), главы Луганской облгосадминистрации (при президенте Ющенко), был народным депутатом Рады одного из созывов.