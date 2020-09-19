Киев, , 08:37 — REGNUM Все заявления о якобы тайных договоренностях между офисом президента (ОП) Украины и Россией — «это из области конспирологии», заявил вечером 18 сентября в эфире украинского телевидения глава ОП Андрей Ермак.

Андрей Ермак President.gov.ua

Чиновник «с полной ответственностью» заявил, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет сейчас и более того — «не может быть в принципе».

«Это из области конспирологии, она всегда дает такие идеи о неких тайных соглашениях. Таких соглашений (с Россией) просто не может существовать в теории», — подчеркнул Ермак.

Глава офиса Зеленского заявил о важности создания на Украине специального центра противодействия пропаганды, выразив уверенность, что такая инициатива будет поддержана «нашими партнерами», хотя и не уточнил, кого конкретно он имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что ранее бывший глава офиса Зеленского Андрей Богдан (покинул свой пост в феврале этого года) заявил о тайном договоре о взаимных уступках между Украиной и Россией, который заключен усилиями Ермака.

«Я лично не видел этого документа, но среди дипломатов и спецслужб много раз встречал упоминание о нем. В нем есть то ли 12, то ли 13 пунктов, это какой-то алгоритм действий… В это верят все иностранные спецслужбы», — отметил Богдан.