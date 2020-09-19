Североморск, Мурманская область, , 08:48 — REGNUM Бойцы разведывательных и десантно-штурмовых подразделений мотострелковых бригад и бригады морской пехоты Северного флота (СФ) отработали прыжки с парашютом на полигоне в Мурманской области. Об этом пресс-служба Северного флота 18 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

Прыжки десантников и морпехов прошли на площадке приземления, расположенной на территории Кольского района. В учебном мероприятии было задействовано около 200 военнослужащих. Подъём на заданную высоту и выброску осуществлял экипаж вертолёта Ми-8 армии ВВС и ПВО СФ.

Прыжки проводились в диапазоне высот от 600 до трёх тысяч метров. Подготовленные военнослужащие, имеющие за плечами более 100 прыжков с парашютом, использовали системы десантирования «Арбалет-1» и «Арбалет-2», которые предназначены для спецназа. Они совершали прыжки с предельных высот. Остальные использовали парашюты Д-6 и Д-10, которые используются при массовом десантировании.

Прыжкам с парашютом предшествовала основательная подготовка военнослужащих на наземных тренажёрах. На практических учениях они отработали навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления североморцы отработали тактические приёмы обороны района высадки.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Североморска рекомендовали воздержаться от прогулок в течение пяти дней — с 21 по 25 сентября здесь пройдут военные учения.

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