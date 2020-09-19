Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что нового члена Верховного суда США вместо умершей Рут Бейдер Гинзбург надо назначать после проведения президентских выборов. Об этом Байден 18 сентября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Позвольте мне внести ясность: избиратели должны выбрать президента, и уже этот президент должен выбрать преемника судьи Гинзбург», — написал он.

Напомним, член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая эту должность более 27 лет, умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне. Её смерть позволяет президенту Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру. В качестве основного претендента называется судья апелляционного суда Эми Кони Барретт.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура на пост члена Верховного суда США, освободившийся после смерти Гинзбург, может быть выдвинута президентом Трампом в самые ближайшие дни.