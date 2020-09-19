Киев, , 07:53 — REGNUM Нельзя рассчитывать на мир в Донбассе без объявления всеобщей амнистии. Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин в эфире «Украинского радио».

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По словам заместителя главы украинской делегации в ТКГ, выборочную амнистию провести будет невозможно. В связи с чем, он отметил, что это вовсе не значит, что нужно амнистировать преступников, убийц и насильников.

Также Фокин заявил о необходимости начать разводить войска «по-настоящему», отводить тяжелую технику.

«А дальше, нельзя рассчитывать на мир в отдаленной перспективе, если не объявить всеобщую амнистию», — цитирует Фокина РБК-Украина.

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Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что для завершения войны в Донбассе необходимо объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос о представлении особого статуса всему Донбассу.

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