Киев, 19 сентября 2020, 07:53 — REGNUM Нельзя рассчитывать на мир в Донбассе без объявления всеобщей амнистии. Об этом заявил заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин в эфире «Украинского радио».
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По словам заместителя главы украинской делегации в ТКГ, выборочную амнистию провести будет невозможно. В связи с чем, он отметил, что это вовсе не значит, что нужно амнистировать преступников, убийц и насильников.
Также Фокин заявил о необходимости начать разводить войска «по-настоящему», отводить тяжелую технику.
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Напомним, ранее Витольд Фокин заявил, что для завершения войны в Донбассе необходимо объявить всеобщую амнистию, провести выборы и решить вопрос о представлении особого статуса всему Донбассу.
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