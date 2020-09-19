Токио, , 08:05 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 19 сентября впервые почти за семь лет посетил храм храм Ясукуни, являющийся символом японского милитаризма. Об этом Абэ написал в своём Twitter.

«Сегодня я посетил храм Ясукуни и рассказал душам героев о своём уходе с поста премьер-министра 16 сентября» — написал Абэ.

Храм Ясукуни почитает японских военачальников Второй мировой войны, признанных международным трибуналом военными преступниками, поэтому посещение храма современными японскими политиками вызывает резкую критику со стороны международного сообщества. Наиболее болезненно к этому относятся Пекин и Сеул, особенно пострадавшие от японского милитаризма в годы войны.

В связи с этим Абэ воздерживался от посещения храма, будучи в должности премьер-министра, совершив последний визит в декабре 2013 года.

Тем не менее премьер-министр регулярно отправлял ритуальные подношения в храм во время традиционных японских праздников и 15 августа, в годовщину капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Напомним, 28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о своей отставке в связи с болезнью. 16 сентября он официально сложил с себя полномочия премьер-министра, передав их Ёсихидэ Суге, выбранному парламентом Японии.