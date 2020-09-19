Берлин, , 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.

«Северный поток» — это не немецкий и не российский проект. В нем участвуют более 100 фирм. Все они получили разрешение, прошли соответствующие процедуры и вложили деньги. Если мы сейчас политическим решением остановим «Северный поток», то нам грозит более 10 миллиардов евро штрафных санкций. То есть возмещение ущерба всем этим фирмам», — цитирует его слова РИА Новости.

По мнению парламентария, еще одной опасностью для Германии, которую таит остановка этого проекта, является угроза энергетической безопасности ФРГ.

«Мы закрываем угольные электростанции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?» — отметил Гердт.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг остановки «Северного потока — 2» — сложилась из-за противостояния за доступ к рынкам энергоресурсов. Депутат добавил, что США невыгодно строительство этого газопровода, поскольку они планируют продавать свой сжиженный газ странам ЕС. Кроме того, Гердт считает, что из-за отказа от Nord Stream 2 цена за газ и электроэнергию возрастет более чем на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября депутат Верховной рады Юрий Загородний заявил, что вслед за остановкой строительства «Северный поток — 2» США начнут разрушать газотранспортную систему Украины, через которую ведется транзит российского газа в ЕС.

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