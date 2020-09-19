Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Кандидатура на освободившийся после кончины Рут Бейдер Гинзбург пост судьи Верховного суда, которую предложит президент США Дональд Трамп, будет проголосована Сенатом Конгресса США ещё до намеченных на ноябрь выборов. Об этом 18 сентября заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.

Верховный суд США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кандидатура, предложенная президентом Трампом, будет вынесена на голосование Сената США полного состава», — сказал он.

По словам Макконнелла, с 1880 года не было ни единого прецедента, когда представляющее одну партию сенатское большинство в год выборов утверждало бы кандидатуру судьи Верховного суда, которую предложил президент от конкурирующей партии.

Напомним, член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая эту должность более 27 лет, умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне. Её смерть позволяет президенту Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру. В качестве основного претендента называется судья апелляционного суда Эми Кони Барретт.

По информации Национального общественного радио, Гинзбург за несколько дней до смерти заявила о том, что мечтает дожить до президентских выборов, чтобы после её смерти вакантный пост передал новому судье уже другой президент. Гинзбург, вторая в истории США член Верховного суда — женщина, считалась кумиром прогрессивной и либеральной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидатура на пост члена Верховного суда США, освободившийся после смерти Рут Бейдер Гинзбург, может быть выдвинута президентом США Дональдом Трампом в самые ближайшие дни.

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