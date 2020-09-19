Киев, , 07:52 — REGNUM Об отсутствии каких-либо сомнений в том, что президент Украины Владимир Зеленский в течение своей каденции завершит войну в Донбассе заявил 18 сентября в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак.

По словам главы администрации украинского президента, Киев находится в двух форматах по урегулированию конфликта в Донбассе — это Минский и Нормандский форматы.

Ермак также полагает, что все граждане Украины привыкли к тому, что все свои обещания Владимир Зеленский выполняет.

«У меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции Зеленский закончит эту войну», — цитирует Ермака РБК-Украина.

Глава офиса президента Украины также отметил, что переговоры по мирному урегулированию в Донбассе — тяжелые. Он подчеркнул, что важнейшей победой Украины является то, что уже седьмую неделю соблюдается режим тишины.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что так называемая «безопасная реинтеграция» Донбасса в состав Украины займет как минимум одно поколение. Резников также подчеркнул, что Киев не намерен вносить в конституцию Украины поправки, касающиеся особого статуса Донбасса.

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