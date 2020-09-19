Тегеран, , 08:11 — REGNUM 18 сентября заместитель министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности Хосейн Зольфагари заявил, что страна не позволит террористическим элементам региона разрушить дружественные отношения Тегерана и Анкары. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Зольфагари сделал такие замечания в телефонном разговоре с заместителем министра внутренних дел Турции Мохтарамом Инджехом. Оба чиновника провели обмен мнениями по поводу последних событий в регионе. Стороны подтвердили свою решимость развивать сотрудничество, направленное на обеспечение безопасности на совместных границах.

Зольфагари отметил, что Иран и Турция должны и в дальнейшем укреплять сотрудничество и связи для борьбы со всеми угрозами безопасности и порядку на совместной ирано-турецкой границе.

По его словам, сотрудничество между Ираном и Турцией предотвращает цель противников поставить под угрозу мир и безопасность на приграничных территориях двух стран.