Тегеран, , 08:38 — REGNUM 18 сентября генеральный консул Исламской Республики Иран (ИРИ) в пакистанской Кветте и официальный представитель правительства пакистанского Белуджистана договорились укреплять двусторонние отношения, в частности сотрудничество между приграничными провинциями двух стран в различных областях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский генконсул Хасан Дарвишванд встретился с Лиакватом Шахвани в Кветте, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, экономические отношения и совместную борьбу с коронавирусной инфекцией.

Ссылаясь на давние отношения между Ираном и Пакистаном, историческую, религиозную, культурную и социальную общность двух стран, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения культурных связей между провинциями Систан и Белуджистан и пакистанским Белуджистаном.

В ходе встречи Лиакват Шахвани призвал к возобновлению программ культурного молодежного обмена, созданию пограничных рынков и плодотворной борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Тем временем генеральный консул Ирана также встретился с заведующим персидским отделением Белуджистанского университета, чтобы изучить пути обмена культурными и образовательными кадрами, в частности студентами и преподавателями, между университетами двух пограничных провинций.