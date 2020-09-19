Тегеран, , 08:27 — REGNUM 18 сентября посол Ирана в ЮАР Махди Ага Джафари сослался на недавний компромисс короля Бахрейна Аль-Халифы с режимом Израиля, заявив, что «страна совершила самоубийство из-за саудовского бен Салмана». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Бахрейн совершил самоубийство из-за бен Салмана», — написал Ага Джафари в твиттере иранского посольства, отметив: «После #военной оккупации Бахрейна #саудитами в марте 2011 года страна стала покорным слугой #Эр-Рияду».

«В недавней #сделке с сионистским режимом, #Bin_Salman, не смог присоединиться к компромиссу по некоторым соображениям, подтолкнувшим Бахрейн к #бойне. Этот цирк не меняет ни законных прав Палестины, ни агрессивного и оккупационного характера израильского режима», — сказал он в отдельном послании.

«Палестинцы и все свободолюбивые люди мира не примут предвыборное шоу Трампа#. Сопротивление будет и дальше продвигать законные права Палестины», — отметил Ага Джафари.