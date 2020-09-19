Тегеран, , 08:22 — REGNUM 18 сентября новый посол Ирана в Сараево и генеральный директор протокольного отдела министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины подчеркнули необходимость развития сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Реза Келичхан представил копию своих верительных грамот генеральному директору протокольного отдела. Он также выразил надежду на развитие двусторонних отношений в позитивном ключе во время выполнения его дипломатической миссии.

Стороны обсудили последствия вспышки коронавирусной инфекции для жизни и здоровья людей во всем мире, а также ее негативные последствия для отношений между двумя странами, подчеркнув необходимость дальнейшего расширения сотрудничества.

Босния и Герцеговина провозгласила независимость от бывшей Югославии 1 марта 1992 года и в том же году была признана Организацией Объединенных Наций (ООН) в качестве независимого государства. Страна расположена в Южной и Юго-Восточной Европе.