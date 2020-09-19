Тегеран, 19 сентября 2020, 08:18 — REGNUM 17 сентября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде осудил нападение на колонну дипломатических делегаций в Ираке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 сентября.
Хатибзаде подверг резкой критике любого рода нападения на дипломатические представительства, призвав иракское правительство усилить охрану официальных зданий, а также мест проведения межгосударственных собраний в стране.
Согласно сообщениям, за последние два дня в Ираке были совершены отдельные нападения на три западных дипломатических или военных объекта.
Самодельное взрывное устройство было нацелено на британский дипломатический автомобиль на территории аэропорта в столице Ирака Багдаде, ржанкой никто не пострадал.
Это нападение на британскую правительственную машину в Ираке произошло впервые более чем за десять лет. Согласно полученным данным, атака была совершена недалеко от сильно укрепленной зеленой зоны, в которой находятся правительственные здания и иностранные миссии.