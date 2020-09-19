Москва, , 06:50 — REGNUM Запросы властям Франции и Швеции о правовой помощи в связи с инцидентом с российским блогером Алексеем Навальным направила Генеральная прокуратура РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

«На основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и дополнительных протоколов к ней 18 сентября 2020 года в компетентные органы Французской Республики и Королевства Швеция переданы соответствующие запросы о правовой помощи», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре также уточнили, что в документах запрашивается информация о проведении на территории этих стран лабораторных исследований биоматериалов блогера. Кроме того, в российском ведомстве также надеются получить от запрашиваемых сторон сведения об опросах иностранных экспертов.

Отмечается, что ответы на запросы, направленные в Германию Генпрокуратурой, получены не были.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти Германии используют надуманные предлоги, чтобы не отвечать на запросы Генеральной прокуратурой России, связанные с состоянием Алексея Навального, который находится в немецкой клинике «Шарите».

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