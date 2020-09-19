Лима, 19 сентября 2020, 06:31 — REGNUM Конгресс Перу отказался отправлять в отставку лидера страны Мартина Вискарру в ходе заседания парламента, трансляция которого велась на YouTube.
Против отставки Вискарры или воздержались более 43 депутатов конгресса. Согласно законам Перу, для импичмента президенту необходимо набрать 87 голосов в парламенте из 130. Таким образом, президент Перу сохраняет свой пост.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября парламент Перу инициировал процесс импичмента президенту страны. В резолюции о смещении главы государства говорилось о «моральной неспособности» Вискарры занимать этот пост.
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