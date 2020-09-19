Бразилиа, 19 сентября 2020, 05:58 — REGNUM Визит госсекретаря США Майка Помпео в Бразилию является неуместным и противоречит традициям международной дипломатии, заявил председатель бразильского парламента Родригу Майя, сообщает пресс-служба политика.
«Визит госсекретаря за 46 дней до выборов президента США идет вразрез с добрыми традициями международной дипломатии и посягает на независимость и достоинство нашей внешней и оборонной политики», — заявил он.
Он напомнил, что бразильские дипломаты не должны забывать о принципе независимости и невмешательства в дела других стран. По словам Майя, эти принципы являются основополагающими в оборонной политике Бразилии.
Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Майк Помпео совершает поездку по странам Латинской Америки с целью уговорить их лидеров оказать давление на Венесуэлу. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро уже назвал эти попытки провальными.
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