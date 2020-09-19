Вашингтон, , 07:10 — REGNUM Кандидатура на пост члена Верховного суда США, освободившийся после смерти Рут Бейдер Гинзбург, может быть выдвинута президентом США Дональдом Трампом в самые ближайшие дни. Об этом со ссылкой на близкие к администрации источники 18 сентября сообщает телеканал ABC.

В коротком списке возможных кандидатур, по данным источников, как минимум одна женщина — судья апелляционного суда Эми Кони Барретт. Именно её считают основным претендентом на высокую должность.

Член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, занимавшая эту должность более 27 лет, умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне. Её смерть позволяет президенту США Дональду Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру.

По информации Национального общественного радио, Гинзбург за несколько дней до смерти заявила о том, что мечтает дожить до президентских выборов, чтобы после её смерти вакантный пост передал новому судье уже другой президент. Гинзбург, вторая в истории США член Верховного суда — женщина, считалась кумиром прогрессивной и либеральной общественности.

Как сообщало ИА REGNUM, в США на 88-м году жизни вечером 18 сентября скончалась старейший член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург.

Читайте ранее в этом сюжете: В США умерла старейший член Верховного суда