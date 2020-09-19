Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Действие указа об особом режиме в США, направленном на борьбу с терроризмом, продлил на один год американский президент Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ был принят в 2001 году бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим после терактов 11 сентября. Указ дает право властям бороться с финансированием террористической деятельности и поддержкой экстремизма.

Решение о продлении действия объясняется сохраняющейся угрозой национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2017 года на траурной церемонии в Пентагоне Дональд Трамп заявил, что теракты, произошедшие в США в сентябре 2001 года, стали самой жестокой атакой на страну после нападения Японии на Перл-Харбор.