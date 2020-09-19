Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выразил недоумение возникшей критикой его заявлений о том, что он «ладит» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил на митинге в штате Миннесота.

«Если у меня хорошие отношения с Путиным, кто-то говорит: «Он хорошо ладит с Путиным». На это я им отвечаю: «А разве это не хорошо? Неужели это плохо?», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что именно при его деятельности на должности президента США против России были введены самые жесткие санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера помешало ему выстроить хорошие отношения с Россией.

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