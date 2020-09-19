Токио, , 07:09 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 19 сентября посетил синтоистский храм Ясукуни, где хранятся списки погибших японских солдат, в том числе казнённых после окончания Второй мировой войны военных преступников. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня я посетил храм Ясукуни и сообщил духу, что ушёл в отставку с поста премьер-министра 16-го числа этого месяца», — написал он после посещения расположенного в центре Токио храма, считающегося в Азии символом японского милитаризма. К посту с сообщением была приложена соответствующая фотография.

Напомним, что последний раз Абэ посещал Ясукуни в 2013 году, что вызвало тогда критику со стороны Китая и Южной Кореи, воспринимавших такие визиты как оправдание японской агрессии. После этого Абэ регулярно направлял храму подношения, но от личных посещений воздерживался.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация префектуры Ямагути, избирательного округа Синдзо Абэ, получила 158 жалоб на то, что деньги налогоплательщиков потратили на вывески в честь рекордного срока пребывания премьер-министра у власти.

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