Москва, , 07:07 — REGNUM НАТО значительно нарастило интенсивность действий в Чёрном море своих военно-морских сил, стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки. Об этом первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ — начальник главного оперативного управления Сергей Рудской 18 сентября сообщил на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

По его словам, общая продолжительность пребывания в Чёрном море боевых кораблей Североатлантического альянса за 2020 год возросла на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом.

«До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности», — отметил Рудской, приведя в качестве примера американский эсминец «Франклин Рузвельт» с крылатыми ракетами «Томагавк».

Ещё значительнее — на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — увеличилось число полётов в Черноморском регионе самолётов-разведчиков. А вблизи Крымского полуострова, по словам Рудского, интенсивность воздушной разведки НАТО возросла на 61%.

Также не остался обойдённым и вопрос о полётах вблизи черноморских границ России американских стратегических бомбардировщиков.

«28 августа, 4 и 14 сентября самолёты ВВС США B-52H отработали выходы на рубежи применения крылатых ракет над акваториями Чёрного и Азовского морей с нанесением условных ракетных ударов по объектам на территории Южного военного округа (ЮВО)», — сообщил Рудской журналистам. По его данным, во время этих полётов американские самолёты приближались к границам России на расстояние до 11 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 иностранных летательных аппаратов осуществляли разведку у российских границ на минувшей неделе.

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