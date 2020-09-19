Пекин, , 07:09 — REGNUM Китай выступает против решения США, вводящего на территории страны запрет на скачивание приложений социальной сети TikTok и мессенджера WeChat. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Министерства коммерции Китая.

«Мы обратили внимание на этот шаг американской стороны. США под предлогом национальной безопасности ограничивают операции с мобильными приложениями TikTok и WeChat», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

По мнению китайской стороны, такие действия наносят серьёзный ущерб законным правам и интересам компаний, а также нарушают нормальную деловую деятельность.

«Китай призывает США отказаться от запугивания, немедленно прекратить свои действия, поддерживать справедливые и прозрачные международные правила и порядок. Если США будут настаивать на своём, Китай примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний», — подчёркивается в заявлении.

Напомним, в соответствии с указом президента США Дональда Трампа, в стране с этой даты запрещено «любое оказание услуг по распространению и сопровождению» WeChat и TikTok. Компаниям Google и Apple придётся удалить китайские приложения со своих платформ, доступных для жителей США. Пользователи, у которых уже есть TikTok и WeChat, не смогут получить для них обновления.

Как сообщает ИА REGNUM, запрет на скачивание в США китайских приложений WeChat и TikTok начинает действовать 20 сентября.

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