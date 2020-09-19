Оттава, , 03:41 — REGNUM Решение прервать переговоры о свободной торговле с Китаем приняли власти Канады, заявил канадский министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань в интервью газете The Globe and Mail.

По его словам, за последние годы ситуация в КНР поменялась.

Франсуа-Филипп Шампань «Не вижу в настоящее время условий для продолжения переговоров. Китай в 2020 году — это не Китай в 2016 году».

Обсуждение развития двусторонних экономических связей и заключения соответствующего договора между КНР и Канадой началось в сентябре 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года канадские власти попросили США не заключать торговую сделку с Китаем, пока Пекин не освободит арестованных граждан Канады Мэн Ваньчжоу, Майкла Коврига и Майкла Спэйвора.

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