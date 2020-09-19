Вашингтон, , 03:40 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден выразил обеспокоенность в связи с деятельностью китайской соцсети TikTok. Об этом политик заявил на предвыборном митинге в штате Миннесота.

«То, что китайская компания TikTok имеет доступ к почти 100 млн молодых людей, в частности в Соединенных Штатах Америки, вызывает настороженность», — заявил он.

При этом Байден отметил, что действия американского лидера Дональда Трампа в отношении китайской соцсети вызывают у него еще большее беспокойство.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ввели запрет на скачивание приложений WeChat и TikTok c 20 сентября. Также запрещается предоставлять услуги интернет-хостинга, которые могли бы предоставить доступ к китайским приложениям не территории Соединенных Штатов.

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