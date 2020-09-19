Анадырь, , 03:40 — REGNUM Командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал-полковник Геннадий Жидко в ходе инспекторской поездки проверил подготовку отдалённых арктических гарнизонов к зимнему периоду. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ВВО Минобороны РФ.

Жидко посетил военные объекты, дислоцированные в Чукотском автономном округе, проверил выполнение так называемого «северного завоза», обеспечение продовольствием и горюче-смазочными материалами, в целом готовность объектов инфраструктуры военного округа к зимнему периоду.

«В период навигации в отделённые арктические гарнизоны округа было доставлено свыше трёх тысяч тонн ГСМ, продовольствия, вещевого, медицинского и прочего имущества», — говорится в сообщении военного ведомства. Отмечается, что к настоящему времени мероприятия «северного завоза» завершены на сто процентов.

Напомним, что в арктической зоне ответственности ВВО круглосуточное дежурство несут специалисты радиотехнических войск, осуществляющие мониторинг воздушного пространства на подступах к границам России. Прикрытие границ осуществляют экипажи армейской авиации округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае северный завоз топлива в отдалённые районы проходит с опережением графиками.

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