Нью-Йорк, США, , 02:55 — REGNUM Германия, Франция и Великобритания в обращении в Совет Безопасности (СБ) ООН 18 сентября вновь заявили об отказе поддержать инициативу США о возобновлении санкций ООН в отношении Ирана, отметив, что их восстановления 20 сентября не произойдёт. Об этом со ссылкой на адресованное СБ ООН письмо «евротройки» сообщает агентство Reuters.

В тексте письма, оказавшегося в распоряжении агентства, подчёркивается, что любые действия, предпринятые для возвращения ограничений против Ирана, не будут иметь юридической силы.

Напомним, процесс восстановления антииранских санкций через СБ ООН, который пытаются запустить США, не поддержали три европейских участника Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемой ядерной сделки). 20 августа Франция, Германия и Великобритания опубликовали соответствующее коммюнике, в котором напомнили, что США покинули ядерную сделку.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция, Великобритания и Германия настойчиво выступают против намерения США вернуть санкции в отношении Ирана. В очередной раз против такого шага страны «евротройки» высказались на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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