Женева, Швейцария, , 02:39 — REGNUM Сокращение числа обстрелов на линии соприкосновения противоборствующих сторон в Донбассе назвал улучшением ситуации официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке на брифинге в Женеве.

«Общее число инцидентов в области безопасности упало с 533 в июле до 251 в августе», — сказал он.

По словам Ларке, улучшению ситуации способствовало «вступившее в силу 27 июля прекращение огня».

В свою очередь, мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала в июле текущего года повреждения 50 частных жилых домов, и ни одного в августе.

«Это улучшение дало людям по обе стороны линии соприкосновения, разделяющей Украину, ощущение нормальности», — заключил Ларке.

Ранее советник главы ЛНР, эксперт группы по Минским договорённостям Родион Мирошник сообщал, что режим тишины в Донбассе установился «как только Киев перестал стрелять».

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