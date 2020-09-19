Каракас, , 02:39 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео не смог организовать военные действия против Боливарианской Республики во время своего визита в страны Южной Америки. Об этом президент Венесуэлы Николас Мадуро 18 сентября заявил в ходе выступления, транслировавшегося на его странице в социальной сети Twitter.

«Помпео совершает милитаристское турне по Южной Америке, но оно вышло ему боком. Попытки Помпео заставить правительства региона организовать войну против Венесуэлы провалились», — сказал Мадуро.

По мнению лидера Венесуэлы, администрация президента США Дональда Трампа при помощи визита в Латинскую Америку также «пытается повысить электоральную поддержку» перед предстоящими в ноябре президентскими выборами.

Мадуро также сообщил, что формирование Боливарианского ополчения в стране «превысило план», достигнув более четырёх миллионов 512 тысяч «добровольно зарегистрированных, организованных, обученных, одетых в форму и вооружённых для защиты нашей Родины» мужчин и женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 17 по 20 сентября государственный секретарь США Майк Помпео в ходе своего латиноамериканское турне посетит Суринам, Гайану, Бразилию и Колумбию.

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