Москва, , 01:58 — REGNUM Киевская политическая верхушка «провинциализировалась» после госпереворота в 2014 году, о чём свидетельствует требование Украины «пустить» её в Европу, написал 18 сентября председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Она (Украина) с гиканьем и присвистом требует «пустить её в Европу». Только вот Европа все это видит — совсем не торопится», — написал сенатор.

Он добавил, что подобное требование с учётом общего уровня нынешней украинской элиты это можно считать «образцом сдержанности».

Ранее Пушков сообщал, что Украина не обладает возможностями, чтобы вести войну с Россией, поэтому прибегает к «риторическим провокациям».

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