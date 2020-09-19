Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп будет и в дальнейшем сокращать американское военное присутствие на Ближнем Востоке и в Афганистане. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы вернули значительное число своих войск на родину. Многие из них вернутся домой в самом ближайшем будущем», — заявил он.

Также Трамп отчитался о выводе значительной части военного контингента США с территории Сирии. По его словам, там остались лишь военнослужащие, занятые охраной нефтедобывающих районов. Он добавил, что сократил и численность американской военной группировки в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе стало известно, что сроки вывода войск Соединённых Штатов с территории Ирака будет обсуждать специальная совместная группа. О ее создании уже есть договоренность между Вашингтоном и Багдадом.