София, , 02:01 — REGNUM 18 сентября в Софии анонсировали проведение саммита лидеров западно-балканского региона, где примут участие шесть стран: Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Албания, Северная Македония и непризнанная республика Косово. Саммит состоится 10 ноября в столице Болгарии. Главной темой саммита станет создание общего регионального пространства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В Софии также указали, что представители стран региона рассмотрят новое видение регионального экономического пространства с целью превращено Западных Балкан в региональный общий рынок. На данном саммите лидеры западно-балканских стран должны принять дорожную карту.

План действий должен будет включать четыре свободы и конкретные меры, которые принесут ощутимые выгоды компаниям и гражданам стран региона, снизят трансграничные банковские сборы, отменят технические барьеры в торговле, а также способствуют гармонизации инвестиционной политики, признанию профессиональных квалификаций по всему региону, поощрению электронной торговли и т.д.