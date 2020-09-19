Вашингтон, 19 сентября 2020, 00:24 — REGNUM Вакцина от коронавируса станет доступна каждому американцу к апрелю 2021 года, заявил 18 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.
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«Мы ожидаем, что вакцина будет доступна для каждого желающего к апрелю», — сказал американский лидер.
Трамп добавил, что вакцина будет поставляться в течение 24 после её одобрения компетентными службами в США. Он также раскритиковал бывшего вице-президента, своего соперника на предстоящий президентских выборах Джо Байдена в том, что «его антивакцинная риторика ставит под угрозы миллионы жизней».
Напомним, Байден ранее заявлял, что не доверяет администрации Трампа в вопросах производства безопасной вакцины от коронавируса.
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