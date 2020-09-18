Вашингтон, , 23:47 — REGNUM Китай является для США гораздо более серьёзной проблемой, чем Россия, сообщил 18 сентября журналистам американский президент Дональд Трамп.

Дональд Трамп (сс) Gage Skidmore

Трамп «Думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России. Думаю, Китай — куда большая проблема».

Аргументировал он свою оценку ситуацией с коронавирусом, якобы распространённым Китаем.

COVID-19, якобы зародившийся в Китае, повредил экономике Штатов, причём в тот момент, когда она была как нельзя более успешной, отметил Трамп, намекая на свою экономическую политику под флагом Make America Great Again («Вернём Америке былое величие»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RTVI отметил, что в преддверии выборов президента в США в полемике очень активно используется «российский фактор».

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